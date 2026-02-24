La Escuela de Tauromaquia no iniciará el curso de este año hasta finales de marzo

La Escuela de Tauromaquia retrasa la apertura del curso escolar de este 2026 hasta finales de marzo para arrancar con el plan de estudios aprobado de forma definitiva. Cabe recordar que este documento se aprobó, junto con el protocolo antiacoso, el pasado 30 de enero en sesión plenaria y que en este momento se encuentra en periodo de alegaciones.

Esto hace que, según confirma el diputado delegado Jesús María Ortiz, el curso se haya atrasado, ya que solía empezar en febrero de forma oficial. “El periodo de alegaciones está abierto hasta el 20 de marzo, si hay alegaciones se resolverían enseguida y se pasaría a la aprobación definitiva. La idea que tenemos es poder empezar a finales de marzo el curso”, asegura.

El desarrollo de estos dos documentos se debe a la presentación de dos denuncias por acoso en la Escuela de Tauromaquia, uno sexual y otro por bullying de los que informó Salamanca 24 Horas. El protocolo antiacoso ya está aprobado y operativo, sin embargo, el plan de estudios ha tenido que pasar por un periodo de exposición al público y, una vez este concluya, será aprobado definitivamente.

El retraso en el inicio del curso, normalmente se desarrolla entre el 1 de febrero y el 31 de octubre, hará que la Diputación solicite que se prolongue hasta el mes de diciembre con el fin de mantener el curso en nueve meses igualmente. “Hasta que no tengamos todos los documentos en orden no comenzaremos el curso”, asegura el diputado que no quiere que se repitan las críticas por no tener la documentación que avale el trabajo de los profesores en la Escuela o que marque las pautas de qué hacer en casos de acoso.

La escuela cuenta con 60 alumnos matriculados para este curso y 15 en lista de espera.