Estudiantes de Guijuelo y Santa Marta, premiados en el Concurso INNOVACREAWORK por sus ideas de fertilizantes y servicios de limpieza

Dos institutos de la provincia de Salamanca se han alzado con sendos galardones en la XIII edición del Concurso INNOVACREAWORK 2025, un certamen organizado por ANPE Castilla y León y la Dirección General de Formación Profesional para fomentar el espíritu emprendedor en las aulas.

El jurado, reunido en Valladolid el 13 de noviembre, premió las mejores ideas empresariales y proyectos de alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de toda la Comunidad.

IES Vía de la Plata (Guijuelo), primer premio en Idea Empresarial

El máximo galardón en la categoría de Mejor Idea Empresarial fue para el IES Vía de la Plata de Guijuelo. Los alumnos de 4º de la ESO, Jorge Hernández Corchero y Luciana Nicole Sandoval Rebaza, obtuvieron el primer premio por “FERTILIZANTES COHERSAN”.

Su propuesta de negocio se centra en la recogida de residuos cárnicos de pequeñas fábricas locales para transformarlos en fertilizantes naturales de alta calidad, demostrando un compromiso con la economía circular.

El segundo premio de esta categoría fue para el IES Tierra de Ciudad Rodrigo por “EMPRECHEF”, una plataforma para que estudiantes de hostelería vendan los platos cocinados en sus clases a clientes reales. El tercer premio recayó en el IES Pinar de la Rubia de Valladolid por una aplicación para daltónicos.

IES Gonzalo Torrente Ballester (Santa Marta), tercer premio en Proyectos

En la categoría de Proyectos Emprendedores, el tercer premio fue para el IES Gonzalo Torrente Ballester de Santa Marta de Tormes.

Los alumnos de Segundo de Bachillerato, Oliver de Arriba Francisco, Rodrigo Benito Arias, Rodrigo Losa Sánchez, Daniel Plaza Briz y David Javiar Obimka Pérez, fueron premiados por su proyecto “ULTIMATE CLEAN”. Esta idea empresarial se basa en una plataforma digital que conecta a clientes con profesionales de la limpieza, promoviendo prácticas sostenibles y el uso de productos ecológicos.

El primer premio en Proyectos fue para el IES Eulogio Florentino Sanz de Arévalo por una cerveza artesanal ecológica, y el segundo para el IES Ramón y Cajal de Valladolid por test de ADN para perros.

La entrega de premios a los centros y sus alumnos se celebrará durante la primera quincena de diciembre en el nuevo instituto Vía de la Plata de Guijuelo.