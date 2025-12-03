Eurocaja Rural trabajará con los ayuntamientos para llevar servicios financieros a la provincia de Salamanca

Eurocaja Rural, la Diputación de Salamanca y la Universidad de Salamanca han suscrito un acuerdo de cooperación con el objetivo de llevar los servicios financieros a localidades de la provincia de Salamanca que no cuentan con ellos y combatir así la despoblación. El objetivo es combatir la exclusión financiera en el medio rural salmantino, un fenómeno agravado por el cierre masivo de oficinas bancarias en los últimos años.

El acuerdo fue rubricado por el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, el presidente de la Diputación de Salamanca, Francisco Javier Iglesias García, y el rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado Rodríguez contempla la organización de encuentros entre Eurocaja Rural y ayuntamientos de la provincia interesados en la implantación de oficinas o servicios, así como la difusión de estas acciones por parte de la Universidad de Salamanca a través de su Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial Fiable y Reto Demográfico, que aportará formación, herramientas y apoyo técnico para el desarrollo de proyectos que favorezcan el asentamiento de población en el medio rural.

El protocolo establece, además, líneas de actuación conjuntas entre las tres entidades firmantes que permitirán impulsar acciones de formación financiera para jóvenes del medio rural y desarrollar proyectos innovadores apoyados en inteligencia artificial.

Durante su intervención, el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, explicó que "nuestra Entidad fue creada para dotar de recursos y ofrecer servicios financieros a socios y clientes, y en los propios estatutos fundacionales se hace referencia expresa a la defensa e impulso socioeconómico del ámbito rural". Además, reflejó su compromiso y el de todas las partes firmantes "de llevar a cabo iniciativas para impulsar el emprendimiento y la actividad del colectivo de autónomos en el entorno rural, retener y atraer talento en estos municipios para impulsar el crecimiento y fortalecimiento de los servicios y tejido empresarial, así como generar riqueza y empleo en la provincia".

Por último, Martín López significó el elevado índice de exclusión financiera y tasas de despoblación en la provincia de Salamanca (la última década asciende a más del 53%, siendo la segunda provincia más castigada tras Zamora) señalando que "a Eurocaja Rural no le preocupa que haya un 25% de las poblaciones de Salamanca que sólo tengan menos de 100 habitantes. Lo que nos preocupa realmente es que esos 100 habitantes no tengan acceso a una oficina bancaria, o a un puesto de trabajo, y que no puedan formarse como necesitan o como les gustaría".

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, calificó el proyecto como "muy ilusionante" y apuntó que "viene a impulsar lo que ya teníamos en mente, que es llevar a jóvenes titulados de la USAL al campo para un servicio tan importante como el financiero. Ofreceremos más oportunidades y más servicios al medio rural para que permanecer y emprender en los pueblos sea una realidad y una posibilidad. Vamos a conseguir ir más rápido en la dirección adecuada y ofrecer un crecimiento sostenible".

Lucha activa contra la exclusión financiera

Eurocaja Rural mantiene desde sus orígenes un firme compromiso con el desarrollo económico y social de su entorno, especialmente en aquellas zonas más afectadas por la despoblación o la falta de servicios financieros. La entidad trabaja activamente para evitar la exclusión financiera, garantizando el acceso a una atención cercana y personalizada y promoviendo la igualdad de oportunidades y condiciones incluso en municipios con baja densidad de población.

Siguiendo su Plan de Expansión y a través de su amplia red de oficinas, la entidad financiera ofrece cobertura en territorios rurales donde otras entidades han cesado su actividad, asegurando que sus habitantes y empresas puedan realizar gestiones bancarias sin barreras y siendo la única referencia financiera en 71 localidades, en las que residen más de 89.000 habitantes. La Entidad mantiene el 41,4% de su red de oficinas en pequeñas localidades de menos de 3.000 habitantes, y el 13% están ubicadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.

En todo el ámbito de actuación donde opera (Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Aragón, La Rioja, Cantabria y Andalucía), Eurocaja Rural supera las 500 oficinas, tiene más de 500.000 clientes y 100.000 socios, y su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales.

Con iniciativas como este acuerdo con la Diputación de Salamanca y la USAL, Eurocaja Rural refuerza su modelo de banca comprometida, inclusiva y con vocación de servicio público, apostando por un sistema financiero que no deja a nadie atrás.