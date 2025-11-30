Éxito de participación en la visita técnica a la Finca La Matilla dentro de las III Jornadas Dehesas con Futuro

Un grupo de unas 25 personas, entre ganaderos, propietarios de dehesas y profesionales del sector, participó este sábado 29 de noviembre en la visita técnica a la Finca La Matilla, actividad con la que finaliza el programa de las III Jornadas Técnicas Dehesas con Futuro impulsadas por los Grupos de Acción Local ADEZOS, ADRECAG y ADECOCIR.

La iniciativa permitió conocer de primera mano un modelo real de manejo extensivo, ecológico y regenerativo aplicado en una dehesa de referencia en la comarca cacereña.

La visita tuvo lugar en una explotación de 370 hectáreas de dehesa situada en el término municipal de Casas de Millán (Cáceres), gestionada por los hermanos Alfredo y Javier Fernández Stimper, cuya familia acumula más de un siglo de trayectoria ganadera. Desde 2022, la finca se encuentra en proceso de conversión a producción ecológica y forma parte de una red que impulsa la ganadería regenerativa, con especial énfasis en la mejora del suelo, la biodiversidad y el bienestar animal.

Durante la jornada, los participantes pudieron conocer en detalle el sistema de pastoreo rotacional holístico aplicado en la explotación, basado en la división de parcelas y el movimiento diario del ganado para favorecer la recuperación del pasto y la salud del ecosistema. El rebaño está compuesto por unas 128 vacas nodrizas de raza Limousin y cruces con Angus, además de 6 toros Angus seleccionados por su rusticidad y adaptación al pastoreo.

La actividad incluyó una charla-coloquio sobre el manejo integral de la finca, una comida de convivencia y un recorrido guiado por la dehesa, donde se pudieron observar in situ las instalaciones de manejo de bajo estrés, el uso de cercas móviles, la suplementación con heno ecológico y el proceso de conversión ecológica. Los asistentes también conocieron la actividad complementaria de engorde de unos 275 lechones ibéricos, que posteriormente continúan a montanera.

Los objetivos de la jornada —comprender el funcionamiento de una explotación extensiva, observar los efectos del manejo regenerativo, conocer buenas prácticas de bienestar animal y fomentar el análisis crítico sobre retos y oportunidades del sector— se cumplieron con gran participación y un enriquecedor intercambio técnico entre los asistentes.

Los grupos de acción local apuestan por continuar ofreciendo espacios de formación y encuentro en torno a la gestión sostenible de la dehesa y a los modelos ganaderos que apuestan por la resiliencia y la conservación del ecosistema.