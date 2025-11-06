Éxodo de concejales de Ciudadanos en la provincia a Nueve Castilla y León

El declive de la formación política de Ciudadanos se hace más real todavía en la provincia con el éxodo de concejales y cargos políticos de la formación a Nueve Castilla y León. Así lo han anunciado Jesús de San Antonio y Manuel Hernández, que fueran en la anterior legislatura diputados provinciales de la formación naranja y que, desde este momento, pasan a ser concejales no adscritos en los Ayuntamientos de Carbajosa y Doñinos de Salamanca, respectivamente.

Una decisión que aseguran han tomado “desde la reflexión, la responsabilidad y el compromiso con Salamanca y con Castilla y León”, afirmaba Manuel Hernández. “Durante estos años hemos formado parte de Ciudadanos, un proyecto político que en su momento despertó una gran ilusión en muchos españoles y que representó una alternativa real moderada y centrada en la defensa de los ciudadanos frente a los viejos esquemas de la política tradicional” ha afirmado añadiendo que “hoy, sin embargo, la realidad política es diferente. Ciudadanos atraviesa un momento en el que su presencia institucional y su capacidad de influencia son prácticamente inexistentes. Esto nos lleva con pesar, pero también con claridad, a dar un paso al frente con ilusión para seguir trabajando por Salamanca y por Castilla y León desde el nuevo proyecto Nueve Castilla y León como concejales no adscritos”.

Una decisión que aseguran no solo han tomado ellos, sino también otros cargos electos de la formación política de localidades como Aldeatejada, Monterrubio de la Armuña, La Bastida, Guijo de Ávila, Narros de Matalayegua, Pelabravo, Sardón de los Frailes, Barbalos, Doñinos de Salamanca y Carbajosa de la Sagrada. Es más, a la pregunta de si cargos electos de localidades como Villares de la Reina o San Cristóbal de la Cuesta también se irían de Ciudadanos han respondido que sí y asegurado que tambien sería el caso de Vitigudino y Alba de Tormes, "nos consta que que tienen esa esa ilusión", han asegurado. Para esos cargos dejar Ciudadanos vendría más adelante ya que aseguran “en este momento pasarse a no adscritos para ellos es un poco complicado porque dejarían de formar parte del grupo y a nivel político, en caso de que hubiera mociones de censura o en caso de que hubiera alguna cosa, pues no podían ser partícipes de ello”, han afirmado.

Por su parte, desde el equipo de Gobierno de San Cristóbal de la Cuesta formado por concejales de Ciudadanos aseguran que ellos no han dado ese paso.

Ambos políticos han afirmado que “queremos trasladar esa ilusión que tenemos, esa motivación por seguir haciendo servicio público que es lo que nos caracteriza y que hemos demostrado los años que hemos estado hasta ahora en política y que seguiremos haciendo”, ha concluido Jesús de San Antonio.