Un fallo informático impide pasar la ITV a decenas de vehículos en Salamanca

A primera hora de la mañana de este viernes, 21 de noviembre, decenas de conductores veían como no podían realizar la oportuna inspección técnica a sus vehículos, ocasionando grandes colas a las entradas de las ITVs de Carbajosa de la Sagrada, Castellanos de Moriscos y Béjar.

Según han informado fuentes de la empresa a SALAMANCA24HORAS, desde las 7:00 horas se han percatado muchos del error debido a que de madrugada se ha producido un problema en la red de datos con el proveedor del servicio.

Además, ante esta incidencia en la que decenas de vehículos no han podido pasar la inspección, han explicado que van a reprogramar las citas a aquellos vehículos afectados, además de intentar pasar la misma a los que se encuentren desde primera hora esperando.

Desde las 10:30 horas han comenzado a reestablecer el servicio, y a las 10:45 horas ya estaba el 100 por ciento de las estaciones operativas.