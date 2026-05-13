Falta de bomberos y vehículos nuevos parados seis meses en el parque de Villares, los profesionales denuncian mala gestión de la Diputación

La Asociación Profesional de Bomberos de la provincia de Salamanca ha denunciado la precariedad en el servicio de extinción. Aseguran que los dos nuevos vehículos autobomba que la Diputación tiene previsto presentar este miércoles “llevan parados seis meses en el parque de Villares de la Reina debido a una mala gestión por parte de la jefatura del servicio”. Vehículos que irán destinados a los parques de Vitigudino y Ciudad Rodrigo para sustituir a los coches obsoletos con los que cuentan ahora.

Afirman que la “verdadera situación que atraviesa el servicio no mejor con el paso de los meses” . De hecho, denuncian que se está incumpliendo la dotación mínima establecida para los cuatro parques profesionales (Béjar, Ciudad Rodrigo, Vitigudino y Villares de la Reina), provocando “que los bomberos trabajen de forma insegura y que no haya personal suficiente para atender las emergencias que puedan suceder”. El caso más grave es el del parque de Villares de la Reina “pues únicamente hay tres efectivos destinados a cubrir una población de más de 70.000 habitantes”. Continúan denunciando que “ante la falta de personal, apenas está cubierta un 60% de la plantilla, los bomberos se están viendo obligados a realizar turnos adicionales para cubrir las dotaciones”.

Además, añaden que la Diputación “lejos de agradecer el esfuerzo de sus profesionales con una gestión ágil y rápida, continúa sin ponerse al día con el pago de los atrasos (kilometraje, festivos, servicios extraordinarios, etc) que acumula desde 2024”. Una situación que ha hecho que “muchos bomberos que tienen que realizar turnos en otros parques antes el grave déficit de personal, y por tanto teniendo que realizar un gasto extra para el desplazamiento, se estén comenzando a plantear dejar de hacer estos turnos de cobertura”.

Para terminar, aseguran que la Diputación incumple las condiciones establecidas en la Adenda al Acuerdo Marco vigente desde Julio de 2025 “de forma sistemática” y denuncian que “sigue haciendo oídos sordos y sigue incumpliendo diariamente poniendo en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores como de la ciudadanía”.