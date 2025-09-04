Las familias y empresas de Salamanca ya reciben las ayudas por los incendios: estos los beneficiarios

Una nave, maquinaria y bolos de forraje calcinados por el incendio de Cipérez en la propiedad de Ernesto Melgar en Espadaña

Salamanca comienza a notar los primeros efectos del Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, tras el seguimiento presentado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. En la segunda semana de vigencia de este plan, varias actuaciones ya se encuentran ejecutadas o en ejecución en la provincia.

Entre las medidas destacadas, se han aprobado ayudas directas a 2 pymes y autónomos salmantinos afectados, dentro de un paquete regional de 33 subvenciones que suman 181.500 euros. Además, se trabaja en la flexibilización de líneas de financiación y subvenciones para empresas, así como en la bonificación de préstamos para garantizar la continuidad del empleo en los municipios afectados.

En materia de vivienda, se han declarado de emergencia las obras de desescombro y consolidación de viviendas dañadas por el fuego, con un presupuesto de 200.000 euros para León y Salamanca, y casi 3 millones de euros para toda la Comunidad. También se reponen contenedores de residuos y se realizan mejoras urgentes en carreteras, mientras que el suministro de agua potable se restablece en las localidades afectadas.

El sector ganadero salmantino se beneficia con ayudas directas de 5.500 euros por explotación afectada, dentro de un plan que ya ha cubierto a más de 500 explotaciones en toda Castilla y León. Paralelamente, se ha distribuido alimento y equipamiento a los ganaderos para mantener la actividad productiva durante la recuperación.

En el ámbito social, 150 familias salmantinas recibirán ayudas de emergencia de 500 euros, mientras que los ayuntamientos son apoyados con fondos para atender a personas desalojadas por los incendios.

La Junta también ha reforzado la información y tramitación de ayudas mediante el portal web oficial y el teléfono 012, con un seguimiento constante de solicitudes para garantizar que la recuperación llegue de forma rápida y efectiva a todos los municipios afectados de Salamanca.

Con estas actuaciones, Salamanca se suma al esfuerzo regional por restaurar infraestructuras, proteger el empleo, apoyar al sector primario y preservar el patrimonio cultural tras el devastador verano de incendios que afectó a Castilla y León.

Nuevas convocatorias y ayudas concedidas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy un nuevo paquete de ayudas urgentes para los afectados por los incendios forestales del verano de 2025. Las medidas se enmarcan en el Acuerdo 34/2025 y se centran en garantizar la atención inmediata a familias desalojadas, proteger el sector agrario y mantener la actividad de autónomos y pymes en las localidades afectadas.

Entre las actuaciones, se conceden 150 subvenciones de 500 euros a familias desalojadas, lo que supone una inversión de 75.000 euros. Con estas ayudas, el total de familias beneficiarias asciende a 219 unidades familiares, con un presupuesto global de 109.500 euros. Podrán solicitarla unidades familiares empadronadas en localidades evacuadas, propietarios de viviendas afectadas o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de personas empadronadas en dichas localidades.

En paralelo, 24 ayuntamientos de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora recibirán subvenciones por un total de 100.000 euros para cubrir gastos derivados del alojamiento temporal, manutención y apoyo a las personas desalojadas durante los incendios.

El sector agrario también se beneficia con la concesión directa de 70 subvenciones de 5.500 euros a agricultores y ganaderos profesionales, por un total de 385.000 euros, sumándose a un primer paquete que ya había alcanzado a 460 profesionales. Estas ayudas buscan compensar pérdidas de producción, muerte de animales, daños en instalaciones y vallados, y garantizar la continuidad de la actividad económica en las zonas afectadas. Los beneficiarios no necesitan solicitar la ayuda ni presentar documentación adicional, simplificando así el procedimiento. Además, se ha habilitado un modelo de declaración responsable para quienes consideren que los daños superan los 5.500 euros o para aquellos que no recibieron la ayuda mínima pero sí sufrieron daños acreditables.

Por otro lado, la Consejería de Economía y Hacienda ha aprobado 19 nuevas solicitudes de ayudas de 5.500 euros para autónomos y pymes, de las cuales 2 corresponden a la provincia de Salamanca, sumando ya 33 subvenciones por un total de 181.500 euros en toda la región. Estas ayudas buscan reforzar la liquidez y solvencia de las empresas afectadas, garantizando la continuidad de la actividad y el empleo.

Asimismo, se ha abierto una convocatoria extraordinaria para trabajadores afectados por ERTE en municipios afectados por los incendios, con un presupuesto inicial de 250.000 euros ampliables. La subvención será de 10 euros por jornada completa, hasta un máximo de 300 jornadas por trabajador, y se podrá percibir un anticipo del 50 % para ERTEs de más de 90 días, garantizando que las ayudas lleguen lo antes posible.

Las bases de esta convocatoria se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y permitirán que la tramitación de las ayudas sea ágil y sencilla, cumpliendo el compromiso de la Junta de ofrecer apoyo rápido y directo a todos los afectados por los incendios de este verano.

