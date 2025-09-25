Familias y empresas de Salamanca reciben ayudas de la Junta por los incendios

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado dos nuevas líneas de ayudas de emergencia destinadas a mitigar los graves efectos de los incendios forestales que azotaron la Comunidad este verano.

El objetivo central de estas medidas es proporcionar apoyo económico directo tanto a las familias que sufrieron desalojos como a los negocios que vieron comprometida su actividad. En el caso de Salamanca, la provincia se beneficia de ambas convocatorias de apoyo.

Por un lado, la Junta ha dado luz verde a la concesión de 266 subvenciones directas de 500 euros cada una para familias desalojadas de sus viviendas. Esta ayuda, que se aprueba apenas seis días después de abrirse el plazo de solicitud, se enmarca en el Plan de Recuperación y ya suma un total de 834 familias beneficiarias con una inversión de 417.000 euros. Las ayudas se destinan a unidades familiares empadronadas o propietarias de viviendas en las localidades evacuadas, o a familiares cercanos que también fueron desalojados.

Adicionalmente, se ha aprobado un quinto bloque de ayudas urgentes de 5.500 euros para autónomos y pymes afectados, buscando proteger el tejido productivo. En esta ocasión, se han informado favorablemente 96 nuevas ayudas por un total de 528.000 euros. La provincia de Salamanca cuenta con una nueva ayuda de 5.500 euros aprobada en esta resolución para reforzar la liquidez y la solvencia de un negocio local.

Con este último paquete, el apoyo a autónomos y pymes damnificados alcanza un total de 216 solicitudes aprobadas, sumando una inversión global de 1.188.000 euros con carácter no reembolsable.