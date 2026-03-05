Una fuerte granizada sorprende a los vecinos de la zona de Mozárbez

Una fuerte granizada ha sorprendido a primera hora de la tarde de este jueves a los vecinos de la zona de Mozárbez y Beleña. La tormenta, descargó con intensidad durante varios minutos y estuvo acompañada de una abundante caída de granizo.

La fuerte tromba de agua provocó además acumulaciones de agua en varias calles y caminos de municipios de la zona, donde algunas zonas quedaron momentáneamente anegadas. Asimismo, en distintos puntos se formaron balsas de agua debido a la intensidad de la lluvia.

Cabe recordar que para la jornada de este viernes 6 de marzo la AEMET ha vuelto a activar los avisos por nevadas en Castilla y León un mes después. La previsión es que afecte a parte de las comarcas de la Sierra de Francia, Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Béjar. Un aviso que mantiene el 'peligro bajo' y en el que se esperan acumulaciones de hasta 10 centímetros en las cotas más altas, por encima de los 1200-1300 metros. Por este motivo, la hora de comienzo de la nieve es desde las 00:00 horas hasta las 11:59 horas, es decir que es probable que a última hora de la noche de este jueves comience a nevar en alguno de estos puntos.