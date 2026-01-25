Las fuertes rachas de viento dejan sin luz a Paradinas de San Juan

La localidad salmantina de Paradinas de San Juan ha sufrido un corte en su suministro eléctrico debido a los fuertes vientos que está registrando la provincia, en aviso amarillo durante este domingo.

La incidencia se ha producido a las 13:30 horas, afectando a 600 clientes. Técnicos de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, se han desplazado rápidamente al lugar para localizar y reparar la avería y así restablecer el suministro eléctrico en la mayor brevedad posible.

I-DE declaró el estado de alerta el pasado jueves por la borrasca Ingrid, que está dejando fuertes vientos y nieve en la provinica. Iberdrola desplegó un amplio dispositivo de recursos para atender cualquier incidencia que pudiera producirse, tal y como ha ocurrido en Paradinas de San Juan.