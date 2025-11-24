La Fundación Franz Weber pide la dimisión por "mentir" del diputado provincial responsable de la Escuela de Tauromaquia

La Fundación Franz Weber ha reclamado este lunes la dimisión de Jesús María Ortiz Fernández, diputado provincial delegado de Carreteras, Escuela de Tauromaquia y Deportes, por los “graves sucesos” ocurridos en la escuela taurina y por “faltar a la verdad” en relación con los hechos denunciados por varias familias y que Salamanca24horas hizo públicos.

Según la organización, el relato aportado por los progenitores “dista mucho” de las actuaciones que tendría que haber adoptado la Diputación, por lo que la salida del responsable político sería “lo mínimo exigible como reparación moral” a las víctimas.

Franz Weber sostiene que el Gobierno provincial ha remitido a un protocolo de acoso aplicable a “centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de Castilla y León”, pese a que afirma la realidad refleja intervenciones “residuales, carentes de tacto y profesionalidad”.

La entidad añade que la propia Diputación trasladó a las familias el retraso del funcionamiento de la escuela hasta disponer de medios para afrontar los hechos denunciados.

La fundación recuerda que los casos de acoso escolar y acoso sexual se conocieron hace mes y medio, periodo en el que la organización ha impulsado distintas iniciativas, incluida la solicitud de una auditoría del funcionamiento de la escuela taurina ante el Procurador del Común, compatible, subraya, con la investigación abierta por la Fiscalía de Menores.

Los naturalistas aseguran que la “opacidad” y la ausencia de explicaciones “evidencian la urgencia” de exigir la dimisión, y sostienen que el propio diputado llegó a atacar “en privado y en comisiones informativas” a los padres de los menores denunciantes.

En cuanto al ámbito internacional, La Fundación Franz Weber anunció que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas será informado de la situación en su próximo Informe Alternativo al Estado, al considerar que no hubo medidas correctoras ni protectoras suficientes para los menores afectados.

Finalmente, recuerda que la entidad remitió un escrito a la Fiscalía de Menores de Salamanca mostrando su “profunda preocupación” por los hechos denunciados, la ausencia de respuesta institucional y la posible reiteración de conductas “de especial gravedad”.