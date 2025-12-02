¿Un gimnasio portátil en un contenedor? Así son los tres que hay en Salamanca

Un contenedor puede guardar muchas cosas. Puede transformarse en una casa, una habitación de camping e incluso un gimnasio portátil. En este formato han llegado a Salamanca tres contenedores que guardan en su interior un gimnasio. Juzbado ya tiene instalado el suyo y se pondrá en funcionamiento en breve gracias a una subvención de la Junta que también han recibido Aldealengua y La Vellés, que también cuentan con otros dos gimnasios.

El objetivo de la Junta es que los pueblos pequeños puedan contar con espacios que fomenten la vida saludable y contra el sedentarismo. Para ello se ha optado por un sistema de contenedores portátiles que cuentan con máquinas y equipos preparados para la práctica deportiva, además de unos 100 metros cuadrados de césped artificial para realizar el ejercicio al aire libre con comodidad.

Juzgado instalará el suyo junto al depósito municipal, en una parcela municipal, aunque la ventaja del sistema portátil es que se puede mover en función de las necesidades de cada municipio. El Ayuntamiento ya ha anunciado que se pondrá en funcionamiento en breve.

La iniciativa se enmarca dentro de la red de Promotores de la Actividad Física en las zonas rurales (PAFER) y busca mejorar la calidad de vida de los habitantes. Cada contenedor llega totalmente equipado con el material necesario. Además de fomentar un estilo de vida más saludable, el proyecto también pretende impulsar la economía local. Se espera que la disponibilidad de estos espacios deportivos impulse la contratación de monitores y la creación de pequeñas empresas que ofrezcan servicios deportivos, dinamizando así el entorno rural.