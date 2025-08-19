El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), durante una visita a zonas afectadas por incendios forestales a 17 de agosto de 2025

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes que el Consejo de Ministros declarará la próxima semana varias de las zonas afectadas por los incendios forestales como "zona afectada por emergencia de protección civil", lo que permitirá liberar fondos presupuestarios para su recuperación.

Sánchez hizo estas declaraciones durante su visita a Extremadura, donde, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, supervisó la evolución del incendio de Jarilla. El presidente se reunió en el Puesto de Mando Avanzado con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

Antes de su visita a la zona afectada, el presidente comenzó su intervención recordando a las víctimas de los incendios, a cuyos familiares expresó la "empatía" y el "compromiso" del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo subrayó la relación directa entre el desarrollo de los incendios y la "emergencia climática". Frente a esta situación, afirmó que "solo vale una respuesta", que debe ser "la unidad de las instituciones, la lealtad, la corresponsabilidad entre administraciones y el aumento de recursos".

En este sentido, Sánchez anunció que convocará en septiembre a la comunidad científica, empresarios, sindicatos e instituciones para impulsar un Pacto de Estado que trascienda legislaturas y comprometa a todos en la mitigación del cambio climático y en la preparación ante emergencias futuras. "Cada año se aceleran los efectos" de esta emergencia climática, por lo que "tenemos que preparar los territorios para hacer frente mejor" a este tipo de situaciones.

Tras su visita a Extremadura, el presidente se trasladó a Molezuelas de la Carballeda (Zamora) para visitar la zona, donde fue recibido por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Esta es la segunda vez que Sánchez visita áreas afectadas por los incendios en pocos días. El pasado domingo estuvo en Ourense y León, donde ya adelantó su intención de promover un gran pacto nacional para afrontar la emergencia climática que azota el país.