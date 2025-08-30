La Guardia Civil auxilia a un vehículo y regula el tráfico en la A-62, a la altura de Robliza de Cojos

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca han tenido que auxiliar a un vehículo que se había quedado averiado en la A-62, a la altura de Robliza de Cojos, en sentido Portugal.

Las patrulla que acudieron en su ayuda, un vehículo y motoristas, ha estado regulando el tráfico desde las 19:00 horas, en el punto kilométrico 269, hasta que la grúa ha procedido a su retirada.

Desde el Subsetor de tráfico han solicitado "precaución" para el resto de los usuarios que han circulado por la vía.

Este fin de semana además, se encuentra en pie el operativo retorno en las carreteras de la provincia, el último del verano 2025, en el que se encuentran trabajando guardias civiles de seguridad ciudadana y del subsector de tráfico. Se prevén que las horas más conflictivas de este sábado se produzcan hasta las 22:00 horas y el domingo de 16:00 a 23:00 horas.