La Guardia Civil recupera un águila calzada y un búho chico en situación de riesgo

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca han recuperado dos aves en riesgo en tan solo 24 horas. Así, gracias a la rápida actuación de la patrulla de seguridad ciudadana del puesto de Santa Marta de Tormes y de agentes del SEPRONA han podido recuperar un ejemplar de águila calzada que se encontraba en situación de riesgo en un camino de Arapiles.

Por otra parte, tan sólo 24 horas antes hicieron lo mismo con una cría de búho chico que se encontraba en las piscinas de Villoria.

Los agentes procedieron a su rescate y a su posterior traslado al Centro de Recuperación de Fauna ‘Las Dunas’ de la Junta de Castilla y León donde se encuentra para garantizar su recuperación antes de devolverla a su hábitat.

La Guardia Civil de Salamanca ha destacado en ambos casos el compromiso del cuerpo con la protección de la naturaleza en toda la provincia.