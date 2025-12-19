La Guardia Civil de Salamanca apuesta por un comercio local seguro durante estas Navidades: “Queremos la ciudadanía sepa que estamos aquí, que se sienta segura”

Que clientes y comerciantes disfruten de unas Navidades tranquilas. Este es el objetivo de la Guardia Civil de Salamanca que ha presentado este viernes el plan de Comercio Seguro.

Lo ha hecho en Villares de la Reina acompañados de la subdelegada de Gobierno, Rosa López, que ha aprovechado la ocasión para animar a los ciudadanos a realizar sus comparas en el comercio local: “La importancia que tiene el comercio en la economía de nuestra provincia es innegable, por ello recomendamos comprar en comercios de proximidad, porque son nuestros vecinos los que contribuyen de alguna manera al bienestar de la comunidad”.

Para que se pueda disfrutar de ventas y compras sin sobresaltos, agentes de la Guardia Civil de Salamanca se han desplazado previamente, pero lo harán también durante estas fechas, a zonas comerciales y locales de municipios para aconsejara a los comerciantes y darles pautas de cómo actuar en caso de ser víctimas de algún acto delictivo: “Queremos dar una mayor seguridad en los comercios, tanto a vendedores como a compradores, todo ello dentro de un marco de convivencia diario”, ha asegurado el teniente coronel Arturo Marcos.

El teniente coronel Arturo Marcos, presenta la campaña Comercio Seguro

El máximo representante de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca ha explicado cómo actúa la Benemérita dentro de este plan de Comercio Seguro: “Hacemos visitas preventivas para que nuestra presencia sea disuasoria y evitar que se cometan acciones ilícitas, principalmente en esta parte del año, que es donde más transacciones económicas se llevan a cabo. Nos acercamos a los comercios para hacer recomendaciones de las mejores medidas de seguridad que pueden implementar, así como consejos para evitar el mayor número de estos hechos. No obstante, si ocurre algo queremos dar una respuesta rápida y eficaz”.

Consejos que también se trasladan al entorno cibernético y al propio cliente. Cosas que parecen obvias, pero que en entornos que creemos seguros hacen bajar la guardia: “No llevar el monedero en la parte de atrás o el móvil, siempre tenerlo con cremallera, botón o corchete… A la hora de hacer transacciones no exhibir excesiva cantidad de dinero o no descuidar los efectos. También hay que estar atentos a las aglomeraciones y si ven sospechas que traten de avisar a través de comerciantes, que tienen contacto directo con nosotros”.

Presentación comercio seguro Guardia Civil

Precisamente, sobre poner en conocimientos hechos delictivos, Arturo Marcos ha animado al ciudadano a hacer uso de la denuncia electrónica: “Con ella cualquier persona que quiera denunciar un hurto o un robo puede hacerlo a través de un certificado electrónico sin necesidad de acudir a un acuartelamiento, facilitando la interacción con nosotros”.

No obstante, el teniente coronel ha querido finalizar su intervención tendiendo la mano a todos los comerciantes y clientes. “La Guardia Civil le da una importancia especial al comercio porque es una función que está a la orden del día. Queremos que sepan que estamos ahí y que se sientan seguros, que la ciudadanía esté segura”, ha finalizado comentando Arturo Marcos, teniente coronel de la Guardia Civil de Salamanca.