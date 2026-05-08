La Guardia Civil de Salamanca escolta al convoy de bomberos forestales de Polonia y República Checa a su paso por la provincia

21 vehículos de Polonia y República Checa especializados en incendios forestales han pasado por la provincia de Salamanca, escoltados por la Guardia Civil salmantina, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, tras finalizar el ejercicio internacional MODEX en Portugal.

Según han destacado desde la Benemérita, una patrulla del Destacamento de Tráfico de Salamanca ha sido la elegida para garantizar el correcto trayecto de la veintena de vehículos, que ha dejado a más de un curioso boquiabierto tras presenciarlo en directo.

No es la primera vez que un hecho similar ocurre, y es que hace unos meses, cuando ocurrieron los terribles incendios que azotaron Extremadura y Castilla y León, la Guardia Civil escoltó una veintena de vehículos de extinción de incendios procedentes de Alemania.