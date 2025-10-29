Ya hay fecha para las III Jornadas Técnicas “Dehesas con Futuro”

La dehesa es uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia de Salamanca. Este ecosistema singular, único en Europa, representa la convivencia equilibrada entre la actividad humana y la conservación de la biodiversidad. Su valor ecológico, cultural y económico la convierte en un símbolo de identidad para el territorio salmantino.Además de su belleza natural, la dehesa desempeña un papel fundamental en la economía rural, generando empleo tanto en la gestión y mantenimiento de las explotaciones como en la transformación y comercialización de sus productos.

No obstante, este modelo de aprovechamiento sostenible se enfrenta a retos cada vez más graves: la baja rentabilidad de las explotaciones, la falta de relevo generacional, la escasez de mano de obra, las sequías prolongadas o las enfermedades del arbolado o los recientes incendios amenazan su viabilidad futura.

Con el objetivo de dar visibilidad a estos problemas y buscar soluciones conjuntas, los Grupos de Acción Local ADEZOS, ADRECAG y ADECOCIR impulsaron en 2023 y 2024 las Jornadas Técnicas “Dehesas con Futuro”. Estas iniciativas han servido como punto de encuentro para profesionales, propietarios y personas interesadas en la conservación de este valioso ecosistema, destacando la necesidad de hacer de la dehesa una opción de vida atractiva y sostenible, especialmente para las generaciones más jóvenes.

En 2025 llega la tercera edición de estas jornadas, que tendrán lugar los días 7, 14 y 21 de noviembre en San Pedro de Rozados, Villavieja de Yeltes y Carpio de Azaba, respectivamente.

Durante las sesiones se abordarán temas de gran relevancia, como la prevención y gestión de incendios, la gestión sostenible, la regeneración de los pastos y del arbolado, las buenas prácticas ganaderas, o las nuevas oportunidades de diversificación económica en las explotaciones de dehesa.

Cada jornada culminará con una visita guiada a una finca cercana, donde los participantes podrán conocer de primera mano los retos y las posibles soluciones que afronta este ecosistema.

La participación en las jornadas es gratuita y abierta a todo el público. Como novedad, este año se sortearán 10 batefuegos entre los asistentes de cada sesión. Los programas detallados de cada jornada se darán a conocer próximamente. Este proyecto cuenta con la financiación de la Diputación de Salamanca, en el marco del Convenio de colaboración con los Grupos de Acción Local de la provincia.