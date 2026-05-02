Hinojosa del Duero celebra el sabor de lo auténtico con su Feria del Queso

Hinojosa del Duero se convierte estos días en un escaparate vivo del sabor y la tradición con la celebración de la 23 Feria Internacional del Queso y la 28 Muestra de Productos Artesanales, dos citas ya inseparables del calendario rural salmantino.

Desde su inauguración el pasado viernes, el evento, edición tras edición, refuerza su papel como punto de encuentro para productores, vecinos y visitantes.

La feria se ha consolidado como un referente del sector quesero y como una potente herramienta de promoción de los productos de la tierra.

El visitante puede recorrer puestos donde el queso comparte protagonismo con vino, miel, aceite, dulces y piezas de artesanía. Cada rincón cuenta una historia hecha a mano, con paciencia y oficio.

Pero la feria va más allá de lo gastronómico. Es un reflejo de identidad, una celebración de las raíces y un impulso directo al desarrollo del medio rural.