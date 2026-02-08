El Huebra sigue en alerta roja, pero los niveles de los ríos en Salamanca mejoran

La situación de los ríos salmantinos ha mejorado notablemente. Y es que, este domingo en las informaciones facilitadas por la CHD aparecen únicamente dos ríos salmantinos: El Huebra, como en lo últimos días, continúa en alerta roja en Puente Resbala con 5,70 metros, además, en Saucelle, el Duero tiene una alerta, naranja en este caso, con un nivel de 7,70 metros.

Han desaparecido las alertas de El Tormes que se encontraba este sábado en nivel amarillo en Encinas de Abajo y Ledesma.

Para este domingo 8 de febrero, por el momento, no hay alertas por avisos meteorológicos adversos en la provincia y se esperan nubes durante toda la jornada con precipitaciones débiles durante la madrugada.