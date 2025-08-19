"El humo entra en los ojos y son muchas horas frente al fuego, escupía sangre": cómo afectan los incendios de Salamanca a la salud

Los fuegos de Cipérez y El Payo, que han llegado a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad, se mantienen activos en la provincia charra. La humareda generada ha llegado incluso a la capital charra, que ha amanecido este lunes cubierta por un manto grisáceo y con un fuerte olor a quemado, lo que ha afectado a la salud de algunos ciudadanos. "La exposición tiene repercusión en las vías respiratorias. Se irritan por los compuestos orgánicos volátiles de la combustión de los incendios, como el CO2 o el monóxido de carbono, también presentes en el humo de los cigarrillos", señala Rosa Cordovilla, jefa del servicio de Neumología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El humo de los incendios afecta tanto a personas sanas como a aquellas con patologías previas, aunque estas últimas se enfrentan a un agravamiento de sus síntomas. Un paciente asmático con obstrucción en la vía aérea tendrá más dificultad para respirar y uno con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), experimentará ruidos en el pecho. El resto de la población puede toser o notar picor en la nariz, la garganta y los ojos.

Es vital prestar atención a los síntomas, especialmente si se está cerca del foco del incendio, para identificar el riesgo de sufrir una intoxicación por inhalación. "Al principio se nota una irritación en la vía respiratoria. Al avanzar produce dificultad en la respiración o mareo. Es importante consultar a un sanitario en este caso", defiende la neumóloga del hospital de Salamanca. La aspiración de grandes cantidades de humo también puede hacer que este pase a la sangre, así como producir alteraciones cardiovasculares (arritmias...) y neurológicas.

Los bomberos, los más perjudicados

La quema de árboles en Salamanca y el resto de provincias afectadas está propiciando la emisión de grandes sustancias tóxicas y otras como los cancerígenos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Por ello, preguntamos a la jefa del servicio de Neumología del hospital sobre si la existencia de esas partículas aumenta la posibilidad de sufrir cáncer. "Puede, pero si hay una exposición prolongada en años, a largo plazo". Esto apunta hacia los bomberos forestales que luchan por extinguir las llamas, aunque "el riesgo no es alarmante, está minimizado por la protección que utilizan".

"Yo llevo una máscara con filtro, pero, cuando la uso con las gafas, el humo entra en los ojos y son muchas horas frente al fuego", asegura uno de los bomberos forestales que han intervenido en el incendio de Cipérez a Salamanca24horas. Los efectos de inhalar y estar expuesto a la humareda durante once horas de trabajo va más allá de una irritación ocular. La que ha sufrido de garganta ha llegado a tal punto que "escupía sangre" y le ha quedado un fuerte dolor de cabeza. "Lo suyo es tener agua fresca, pero nunca te llevan y es algo que me parece fundamental para aliviar", reconoce.

Precauciones a tomar por la población

Rosa Cordovilla aconseja usar el sentido común cuando la provincia de Salamanca esté afectada por el humo de los incendios. "No salir de casa salvo que sea necesario ni hacer ejercicio físico; cerrar bien las puertas y las ventanas; usar mascarilla; utilizar el aire acondicionado para reciclar el aire y los que no tienen, evitar la exposición, en definitiva ", recomienda. Para conocer la calidad del aire -desfavorable durante estos días- se pueden consultar la aplicación ICA y páginas oficiales como la de la Agencia Estatal de Meteorología o la del Ministerio de Transición Ecológica.

También se debe estar pendiente de lo que comuniquen las autoridades. La Junta de Castilla y León ha publicado un listado de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la exposición al humo. Algunas son evitar generar más contaminación dentro del hogar, como encender velas o fumar; recordar que las mascarillas contra el polvo o los pañuelos no resultan eficientes frente al humo; y utilizar protección adecuada si se realizan trabajos al aire libre. "La prevención es clave para minimizar los efectos de los incendios y proteger la salud de la población más vulnerable", concluye el gobierno autómico en el comunicado.