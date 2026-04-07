Iglesias, conventos y castillos, el patrimonio de Salamanca más amenazado por el abandono

Conventos como el de la Casa Baja o el de Santa Marina La Seca; monasterios como el de Nuestra Señora de Gracia o el de la Caridad; oratorios como la Granja de La Flecha donde vivió Fray Luis de León; iglesias como la de San Miguel Arcángel en Tirados de Vega, la de San Miguel en Encina de San Silvestre o la Otero de María Asensio y ermitas, como la de Cuadrilleros son sólo algunos ejemplos del patrimonio arquitectónico y artístico de la provincia que sufre abandono. Monumentos que estarían en peligro de ruina o de desaparición y que conforman la Lista Roja del patrimonio en la provincia de Salamanca.

La mayor parte del patrimonio olvidado de la provincia de Salamanca que tiene catalogado la organización Hispania Nostra es de carácter religioso. De los 59 monumentos que aparecen en su Lista Roja, tras la entrada el pasado mes de marzo de Puente Gatos, 24 son patrimonio religioso. Entran en esta categoría conventos, capillas, iglesias, ermitas y monasterios.

De los 24 bienes que forman esta lista solo uno está en la capital. Se trata de la Capilla de Nuestra Señora de la Misericordia que en este momento está siendo reformada para albergar pisos turísticos. Una renovación no exenta de polémica por el uso al que está destinado el edificio y los cambios estructurales que se están realizando.

Iglesia de Otero de María Asensio

El resto están en la provincia. De hecho, la Lista Roja se inauguró en 2007 con el Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, ubicado en San Martín del Castañar, y el Convento de la Casa Baja de El Maíllo. Juntos suponen el 40,68 por ciento de los bienes religiosos en peligro.

Tras el patrimonio religioso, la lista de bienes más grande es la de los castillos. Son diez castillos en peligro repartidos por toda la provincia y los restos de un fortín romano ubicado en La Calzada de Béjar.

Los castillos incluidos en la Lista Roja son los de Cerralbo, Alberguería de Argañán, Cespedosa de Tormes, Tejeda y Segoyuela, de Santa Cruz, Buenamadre, Salvatierra de Tormes, Villar de Leche, Tamames, Santibáñez de Béjar y Carpio Bernardo. De este último queda solo la base, ruinas que están consolidadas y cuyo entorno se ha rehabilitado ya condicionado para evitar el paso de motos y quads y se ha construido un mirador. A pesar de estas mejoras, Hispania Nostra no lo ha sacado de su lista.

Cabe recordar que todos los castillos y sus ruinas están declarados Bien de Interés Cultural de forma genérica mediante el Decreto de 22 de abril de 1949.

Colegio Pan y Carbón

En la lista figuran siete edificios singulares, más de la mitad de ellos en la capital salmantina. Son los colegios de Carvajal y el de Pan y Carbón, así como el chalet del Paseo de la Estación, que sigue esperando una solución y el edificio de las Tres Culturas, en plena Rúa Mayor. En Guadramiro está el hospital antiguo, en Zamayón el Palacio de la Encomienda y el Acueducto de San Giraldo en Ciudad Rodrigo. Además, hay tres palacios, los del Marqués de Caballero, en Aldeadávila de la Ribera, el de Don Juan de Toledo, en Mancera de Abajo y la casa del licenciado Andrés López de Talavera, en Ciudad Rodrigo.

Completan la lista bienes como el Dolmen de la Ermita, los puentes de Aldeama, Calzadilla y Gatos, la fábrica de paños de Béjar, la de harinas de Babilafuente y la aceña del Cabildo de Salamanca.

Escudos del Palacio de La Roca

Otro de los bienes de la lista son los escudos del Palacio del Duque de la Roca que durante décadas han estado olvidados en Campo de Tiro de Salamanca y que hace unos meses fueron recogidos por el Ayuntamiento de Salamanca para su recuperación y puesta en valor.

Desde el año 2007, año en que Hispania Nostra incluyó Salamanca en su lista, solo cinco bienes que se han recuperado y otros dos se han perdido para siempre. En su denominada Lista Verde se encuentran el Real Fuerte de la Concepción, que estaba prácticamente en ruina y fue rehabilitado para convertirse en un espacio hotelero, la iglesia de San Martín de Tours en Salamanca, el Jardín Histórico El Bosque en Béjar, el Puente Rando en San Esteban y la iglesia del Salvador en Rágama.

La Lista Negra salmantina, es decir, la de los bienes que ya se han perdido subió a dos el pasado mes de marzo cuando se incorporó la Casa de Salvador San José de la capital salmantina. Se une así al caserón neobarroco de la avenida de Italia que fue demolido en 2024.

La Casa de Salvador San José de Salamanca antes de su derribo

La casa de Salvador San José estaba ubicada en la calle Rabanal, en pleno casco histórico de la ciudad. Entró en la lista Roja por su mal estado de conservación en mayo de 2023 y ha sido derribada en marzo de este año y ya solo queda la parte inferior de la fachada, por lo que ha desparecido el esgrafiado que mostraba un partido de fútbol. Fue construida en 1923.