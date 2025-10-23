El IGME-CSIC organiza una ruta gratuita para descubrir la riqueza geológica de la provincia de Salamanca

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) organiza el sábado 8 de noviembre una ruta científica gratuita por la provincia de Salamanca en el marco de la XXV Semana de la Ciencia y la tecnología en el CSIC 2025. La actividad, dirigida al público general y a estudiantes universitarios, permitirá conocer los mecanismos geológicos que actuaron durante la formación de montañas hace más de 300 millones de años y cómo estos procesos todavía influyen en el paisaje actual. La excursión tendrá lugar fundamentalmente en la Peña de Francia, aunque también se visitará un lugar de interés en Carbajosa de la Sagrada.

La ruta partirá a las 9:00 horas del Paseo Rector Esperabé, junto al río y en frente de la Casa Lis, y se espera que la llegada se produzca entre las 15:00 y las 17:00 horas. La ruta permitirá recorrer distintos puntos del entorno, ofreciendo a los participantes una experiencia práctica y cercana de la geología. El recorrido está diseñado para que los asistentes identifiquen y comprendan los distintos materiales geológicos, los procesos tectónicos que dieron lugar a las cadenas montañosas y la relación entre la geología y la configuración del paisaje. Se fomentará la participación activa, la observación crítica y el debate sobre los fenómenos geológicos presentes en la provincia de Salamanca.

La actividad tiene un aforo limitado a 50 personas. Los interesados en participar deberán reservar plaza previamente siguiendo las instrucciones presentes en este enlace: https://www.semanadelaciencia.csic.es/actividad/la-geologia-de-la-provincia-de-salamancaclaves-para-el-descubrimiento-e-interpretacion. La inscripción estará abierta desde el 20 de octubre al propio 8 de noviembre, hasta completar aforo. La actividad no cuenta con accesibilidad para movilidad reducida. El IGME-CSIC, que cuenta con una Oficina en Salamanca, organiza esta ruta como parte de su compromiso por acercar las ciencias de la Tierra a la sociedad y fomentar la comprensión de los procesos geológicos que modelan el territorio. Esta iniciativa se suma a otras actividades que el CSIC ofrece en Castilla y León en toda España durante la Semana de la Ciencia, incluyendo talleres, charlas y visitas guiadas en distintos puntos de la comunidad: https://www.semanadelaciencia.csic.es/.