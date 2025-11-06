Impulso estratégico a la Raya con 150.000 euros para Centros de Innovación Social

Una exposición sobre la Raya Hispano-Lusa, abierta al público en el Museo del Comercio hasta el 13 de agosto

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, ha aprobado la concesión de dos subvenciones por un valor total de 150.000 euros destinadas a fortalecer el funcionamiento de los Centros de Innovación Social (CIS). Estos espacios, creados en 2023, tienen como objetivo fundamental dinamizar las comarcas y zonas de influencia cercanas a la frontera portuguesa, conocidas como la Raya.

Los CIS se configuran como una apuesta estratégica por las nuevas tecnologías y redes de comunicación, promoviendo un modelo de colaboración público-privada que integra a la Administración, universidades, empresas, Grupos de Acción Local y sindicatos. Su misión es facilitar que emprendedores y empresas desarrollen propuestas de impacto social, generen ideas innovadoras y aceleren el desarrollo económico y social de estas áreas. Además, estos centros son una pieza esencial dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Raya, aprobado en mayo de 2025.

La inversión se divide en dos partes iguales. La primera, dotada con 75.000 euros, se repartirá a partes iguales (25.000 € cada uno) entre los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo, Puebla de Sanabria y La Bañeza. Estos fondos se destinarán a cubrir gastos de equipamiento, material informático, acondicionamiento de locales y asistencia técnica. Los otros 75.000 euros serán distribuidos equitativamente (25.000 € por provincia) entre las Diputaciones Provinciales de Salamanca, Zamora y León para asegurar la contratación de un técnico especializado en cada institución.

Esta inyección económica subraya la prioridad que otorga la Administración autonómica al desarrollo de estas comarcas, consideradas centros estratégicos para el intercambio económico y cultural entre Castilla y León y Portugal.