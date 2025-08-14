Los incendios en Extremadura obligan a cortar la A-66 a su paso por Casas del Monte

La Junta de Extremadura ha activado este jueves a primera hora la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOCAEX) debido a la simultaneidad de varios incendios en la región. Actualmente, cuatro incendios permanecen activos en Malpartida de Plasencia, Casares de Hurdes, Trujillo y Jarilla.

El fuego en Jarilla ha arrasado aproximadamente 4.625 hectáreas y ha cruzado tanto la autovía A-66, conocida como la Ruta de la Plata, como la carretera nacional N-630, lo que ha provocado el cierre temporal de ambos viales.

Este tramo de la A-66, que conecta Salamanca con el sur de España a través de Extremadura, se encuentra cortado al tráfico por el humo y el polvo generados por los incendios, afectando especialmente a los desplazamientos hacia Andalucía y otras zonas del sur tal y como informa la DGT.

En Salamanca, la A-66 es una de las principales vías de conexión con el sur y, aunque los incendios se registran en la provincia vecina de Cáceres, las restricciones al tráfico pueden afectar a los viajeros que se dirigen hacia Extremadura. Se recomienda a los conductores extremar la precaución y consultar rutas alternativas antes de emprender el viaje.

Las autoridades no descartan nuevas evacuaciones o confinamientos conforme evolucione la situación.