El increíble espectáculo natural del Pozo de los Humos tras la últimas nevadas
Muchos salmantinos se han acercado este sábado al salto para admirar el paisaje y obtener bellas fotografías
El Pozo de los Humos es una de los espectáculos naturales que ofrece la provincia de Salamanca, especialmente cuando el cauce del río las Uces crece y sus aguas 'saltan' desde una altura de 5, cayendo con gran fuerza, 'ensordeciendo' a sus visitantes y generando una nube de vapor que se eleva por toda la zona.
Esa es la estampa que ha ofrecido el Pozo de los Humos durante este sábado a causa de las nevadas registradas en Salamanca desde el día anterior. Muchos salmantinos y turistas no han dudado en trasladarse hasta el parque natural de Arribes del Duero para contemplarla en directo y obtener bellas fotografías de recuerdo.
La fascinación que despierta la cascada fue descrita por Miguel de Unamuno en la revista bilbaína 'Ecos Literarios': "Es singular el atractivo del agua. Estaríase uno las horas muertas contemplándola fluir, dejándose ganar el espíritu por la sensación purísima que su constante curso nos produce".
También te puede interesar
Lo último