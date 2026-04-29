Indignación de los padres de la Escuela de Tauromaquia con la Diputación de Salamanca por publicar sus nombres en un acta

Han acudido al defensor del pueblo, al procurador del común, a la Fiscalía y a la agencia de Protección Civil de la Junta, de la que depende la Escuela de Tauromaquia, tras comprobar que sus nombres habían sido publicados en la web de la Diputación de Salamanca. Los padres de varios alumnos de la Escuela estaban indignados este martes cuando pudieron comprobar que en el listado de actas de la comisión de Cultura en la web de la Salina aparecía la de la celebrada el pasado día 15 de abril. En dicha comisión, el diputado delegado de la Escuela, Jesús María Ortiz, daba cuenta de la propuesta para la aprobación definitiva del “Reglamento de Régimen Interior de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca”. Era el único punto del orden del día de una comisión necesaria para poder llevar al pleno de este jueves la aprobación definitiva del documento y que, por fin, la Escuela pueda abrir tras varios meses cerrada.

En dicha comisión se informó de las distintas alegaciones presentadas por particulares al documento, unas aceptadas y otras rechazadas. Todo ello está recogido en el acta que se ha publicado tal cual, sin minimizar los datos de los alegantes tal y como obliga la Ley de Protección de Datos.

Tras las quejas de los afectados, la Diputación ha procedido a eliminar el acta del listado que se publica en su web, sin embargo, la información sigue siendo accesible a través de un enlace directo.

En el acta de la comisión se recogen algunas alegaciones aceptadas y desestimadas otras, como es el caso de alguna en la que se solicitaba la suspensión temporal de la tramitación y aprobación definitiva del reglamento ya que “se están tramitando unas diligencias previas ante la fiscalía de menores”. También se recoge que se han aceptado las sugerencias realizadas por el grupo socialista en una comisión celebrada en enero.

Así, el documento concluye con la publicación del nuevo reglamento de Régimen Interior de la Escuela de Tauromaquia, que finalmente será aprobado este jueves. Quedaría por tanto pendiente el protocolo antiacoso, que también debe aprobarse para que la Escuela pueda retomar sus actividades.

Así, la apertura de la Escuela podría producirse en el mes de mayo, tres meses más tarde de la apertura oficial prevista que se realiza en febrero, aunque los alumnos ya empezaban a ir a clase en noviembre en cursos anteriores. Un retraso que podría ser la causa de la suspensión de eventos taurinos precistos para los proximos meses. De hecho, el bolsin taurino de Ledesma ya ha sido suspendido. También son muchos los alcaldes que tienen dudas de si este año podrán o no acoger las becerradas y novilladas protagonizadas por los alumnos de la Escuela, que se celebran entre julio y septiembre. En 2025 fueron 19 los pueblos que recibieron subvenciones de la Diputación para acoger estos espectáculos que permiten que los alumnos practiquen ante el público.