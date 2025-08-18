La infantería de Marina refuerza la vigilancia de los incendios en Salamanca, sin fuegos que requieran nuevos desalojos

Desalojan a los vecinos de El Payo por el incendio. ICAL José Vicente (1).jpg

Este lunes, a través de fuentes oficiales, se ha anunciado la llegada a la provincia de Salamanca de un dispositivo de Infantería de Marina que se ha instalado en el cuartel de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo para colaborar en las tareas de vigilancia de los incendios.

Asimismo, estas mismas fuentes, han subrayado que en este momento no hay ningún incendio que obligue al desalojo de localidades en Salamanca, después de varios días en los que fue necesario evacuar a cientos de vecinos de diferentes municipios.

En lo que al incendio de El Payo respecta, se evacuaron a alrededor de 220 personas de diferentes municipios, y una residencia de mayores, aunque estos solo pasaron una noche fuera de su localidad.

En el incendio de Cipérez, los desalojos también afectaron a varios pueblos, con entre 80 y 90 evacuados, algunos realojados en sus primeras residencias y otros en la residencia y el polideportivo de Ledesma durante dos noches.

En la noche de este pasado domingo, se les ha permitido volver a sus localidades.

Se ha informado, además, de un incidente ocurrido durante las evacuaciones: se requirió rescatar con medios aéreos a un vecino que inicialmente se negó a abandonar su domicilio.

Situación en Candelario

El Ayuntamiento de Candelario, a través de sus redes sociales, ha informado que el fuego, contenido en Hervás, se está desplazando a la vertiente del Jerte.

"No podemos desechar que alcance nuestro término municipal en las partes altas de la sierra de Candelario, donde zonas como El Torreón es posible que se vean afectadas", indican.

Añaden, además, que "sin olvidar que se trata de una zona de pedregal y matorral que no sufrirá por ello".