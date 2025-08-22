Los Infantes de Marina continúan en Salamanca ayudando en el traslado de ganado por el incendio de Jarilla junto a la UME

Los Infantes de Marina que llegaron a la provincia de Salamanca el pasado 18 de agosto, continúan aquí colaborando con la Guardia Civil y las autoridades locales en diferentes tareas como el traslado de ganado a zonas seguras debido al incendio de Jarilla en Tornavacas y la zona del Puerto de Castilla, además de seguir vigilando posibles reactivaciones desde la comarca de Ciudad Rodrigo.

Son un total de cien efectivos los que se encuentran desplegados entre las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres, ayudando también a la UME. El personal en la zona se encuentra en el acuartelamiento ‘General Arroquia’ del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº11 del Ejército de Tierra de Salamanca con nueve vehículos ligeros todo terreno, cuatro camiones pesados y una ambulancia, que también aportan un destacamento de maquinaria pesada con cuatro empujadoras para movimiento de tierras en Plasencia.

Desde la zona de actuación, el sargento Eduardo Córdoba enfatiza: “la población española necesita ayuda, y nosotros estamos encantados de dársela”, y añade: “intentamos tratar a los ciudadanos como si fueran nuestra familia”.

El incendio de Jarilla, según ha informado en la mañana de este viernes, después de una angustiosa semana, se da por "estabilizado".