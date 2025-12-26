Inician el procedimiento para declarar la doma vaquera de Salamanca y la región como BIC de carácter inmaterial

La Junta de Castilla y León ha iniciado los trámites para declarar Bien de Interés Cultural Inmaterial la doma vaquera en Castilla y León, un hecho que supone un antes y un después ya que, en palabras de la consejería de Cultura, Turismo y Deporte, constituye una manifestación de “indudable relevancia”.

Según ha indicado iCal, la ganadería brava más antigua de España se encuentra en Boecillo, en Valladolid, fundada en 1880, pero otras ganaderías de Salamanca, Ávila y León han situado esta disciplina en lo más alto de España.

No solo eso, destaca especialmente esta expresión en algunas festividades como el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, donde la provincia de Salamanca se ha convertido con los años en uno de los grandes epicentros de la crianza del toro bravo con 152 ganadería.

Del mismo modo, se ha hecho hincapié en la rama deportiva de la doma vaquera, con competiciones aprobadas por la Real Federación Hípica Española como la Doma Vaquera de Competición, inspirada en ejercicios como cambios de pie, paradas en seco, medias vueltas o giros.