Institutos de Ciudad Rodrigo y Vitigudino se unen al alumnado portugués para crear una red de colaboración

Estudiantes de Castilla y León y del norte de Portugal han estrechado lazos a través del proyecto ERIS_IE, una iniciativa de cooperación transfronteriza que busca fomentar el emprendimiento, la creatividad y el intercambio cultural entre los jóvenes. Un millar de alumnos de 20 centros educativos, guiados por 90 profesores, han trabajado juntos para desarrollar 10 proyectos empresariales con impacto social y económico.

El programa, impulsado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, ha permitido a los alumnos mejorar sus competencias en áreas clave como el emprendimiento, la colaboración y la comunicación intercultural.

Dos institutos salmantinos han participado activamente en esta red de colaboración: el IES 'Ramos del Manzano' de Vitigudino, en colaboración con el Agrupamento de Escolas do Fundão (Portugal), ha creado 'El rincón de la Salud', y el IES 'Tierra' de Ciudad Rodrigo y el Agrupamento de Escolas de Mirandela han implementado 'G+Astronomía', una iniciativa que fusiona gastronomía y turismo.

También han participado otros centros de la comunidad como el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) ‘Pablo Díez’ de Boñar, en León, se ha unido al Agrupamento de Escolas ‘Emídio García’ de Bragança para crear el proyecto ‘BRAÑAR’; el IES ‘Aliste’ de Alcañices, en Zamora, junto con el Agrupamento de Escolas de Castro Daire llevan a cabo la iniciativa ‘Creando oportunidades transfronterizas’; el IES ‘Obispo Argüelles’ de Villablino, en León, y el Agrupamento de Escolas ‘Dr. Júlio Martins’ de Chaves promueven el proyecto ‘FLAVIACIANA NATURAL’; la iniciativa ‘Hermanos del Duero’ la han llevado a cabo el IES ‘Juana I de Castilla’ de Tordesillas, en Valladolid, y el Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro; el IES ‘Hermenegildo Martín Borro’ de Cebreros, en Ávila, y la Escola Secundária de Pinhel han diseñado una ‘Cooperativa estudiantil’; al igual que el IES ‘Bergidum Flavium’ de Cacabelos, en León, y la Escola Secundária ‘São Pedro’ de Vila Real que han creado la ‘Cooperativa Ibero-estudiantil’; el IES ‘Jorge Guillén’ de Villalón de Campos, en Valladolid, y el Agrupamento de Escolas de Trancoso están trabajando sobre los ‘Sabores tradicionales de Trancovilla’; y, finalmente, el IES ‘Arribes de Sayago’ de Bermillo de Sayago, en Zamora y la Escola Secundária ‘Viriato’ de Viseu se encuentran ‘Siguiendo los pasos de Viriato. De Sayago a Viseu’.

Estos proyectos demuestran cómo la cooperación transfronteriza puede generar ideas innovadoras y fortalecer la relación entre los centros educativos y las comunidades locales de ambos países.

El proyecto, financiado por el Programa POCTEP, ha llevado a los estudiantes a visitar sus centros asociados entre febrero y mayo para conocer de cerca los avances de sus iniciativas. Como colofón, la sesión final conjunta se celebrará en Trancoso (Portugal) del 13 al 15 de noviembre, donde los jóvenes presentarán los resultados de su trabajo a lo largo del curso 2024-2025.