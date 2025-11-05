Las intensas lluvias causan problemas en el sur de la provincia y obligan a salir a los bomberos de Béjar

Las intensas lluvias caídas en Salamanca y la provincia durante este mediodía han obligado a los bomberos a intervenir, sobre todo en la zona sur de la provincia. En Béjar, los bomberos han tenido que tender varios avisos por inundaciones en bajos y garajes y por alguna teja suelta que ha salido volando movida por el viento.

Mientras, en Salamanca, los bomberos han intervenido para retirar las ramas tras la caída de un árbol en nel paseo de San Vicente.

De hecho, el 112 Castilla y León ha advertido que el viento es uno de los grandes protagonistas de esta lluviosa jornada y, de hecho, están recibiendo avisos relacionados sobre todo con peligro por caída de objetos y obstáculos en las calzadas. Ante esto recomiendan no protegerse cerca de muros, tapias o árboles, no circular bajo andamios ni vallas y precaución al volante.