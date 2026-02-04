Las intensas lluvias en Salamanca ponen en alerta amarilla a la provincia este jueves

La provincia de Salamanca estará en alerta amarilla este jueves, 5 de febrero, desde las 00:00 horas, lo que indica que habrá que prestar especial cuidado durante esta madrugada y durante toda la jornada diurna.

En algunos casos, el Servicio de Emergencias del 1-1-2 ha avisado sobre los caudales de los ríos, que al encontrarse en cotas tan altas, podrían sobrepasar los límites y ocasionar pequeñas inundaciones en el territorio salmantino, sobre todo en el Sistema Central de Salamanca y en el sur de la provincia charra.

Como han indicado desde el 1-1-2: “Los caudales de los ríos están muy altos y mañana se esperan lluvias que serán más intensas en las provincias de Ávila y Salamanca. Es importante extremar las precauciones y reforzar las medidas de protección. Mira cómo actuar en caso de inundación”.

Además, cabe destacar que el aviso amarillo, en la Meseta de Salamanca, no será por lluvias, sino por vientos hasta las 17:59 horas donde las rachas máximas alcanzarán los 80 kilómetros por hora con aires que llegarán del suroeste en general.

En el sur de Salamanca, el aviso será por lluvias y vientos, con precipitaciones acumuladas en 12 horas de 40 milímetros sin descartar alcanzar los 80 litros en algunos puntos. Además, los vientos también podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En el caso del Sistema Central, al igual que habrá aviso amarillo por vientos y lluvias con categorías similares a las del resto de la provincia, habrá que sumarle los deshielos hasta las 12:00 horas del mediodía.