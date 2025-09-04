Inversión de 2 millones de euros para reponer los sistemas de abastecimiento de aguas potables en los municipios afectados por los incendios

La Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves, en Consejo de Gobierno, la declaración de emergencia para la reposición de los sistemas de abastecimiento de agua potable en los municipios afectados por los incendios forestales de este verano. La medida afectará a varias localidades de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

Esta iniciativa, que forma parte del plan de actuaciones para la recuperación de las zonas incendiadas, busca reparar y reponer de forma urgente los sistemas de captación y conducción de agua que resultaron dañados.

Para ello, se ha ordenado la ejecución inmediata de las obras, con un presupuesto de hasta 2.000.000 de euros. Los trabajos serán llevados a cabo por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).