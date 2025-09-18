Inversión de la Junta para reparar las infraestructuras hidráulicas dañadas por los incendios

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves una inversión de 800.000 euros destinada a las diputaciones de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora para asegurar el abastecimiento de agua potable y la reparar infraestructuras hidráulicas dañadas por los incendios forestales del verano de 2025. La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 800.000 euros destinada a la concesión directa de subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora para financiar el suministro de agua potable en los núcleos de población de las provincias afectadas por los incendios, mediante el suministro de agua con cisternas o de agua embotellada, y la ejecución de obras de abastecimiento de agua potable y de depuración de las aguas residuales municipales para la reparación de los equipos dañados.

Durante el verano de 2025, los incendios forestales sufridos en la Comunidad de Castilla y León han dañado algunos sistemas de abastecimiento de agua y depuración de las aguas residuales de diferentes localidades, afectando especialmente a las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora. El programa actuaciones de la Junta para la recuperación de las zonas afectadas por incendios contempla actuaciones específicas para la reparación de infraestructuras hidráulicas municipales.