Invertidos casi 450.000 euros en dos nuevas balsas de agua en Salamanca

La Junta de Castilla y León destinará un total de 443.000 euros a la construcción de dos nuevas balsas de agua en la provincia de Salamanca, con el objetivo de garantizar el abastecimiento ganadero y contar con recursos para la lucha contra incendios durante el verano.

Una de las infraestructuras se construirá en Serradilla del Arroyo, con una inversión de 237.000 euros. Esta balsa tendrá una capacidad de 6.000 metros cúbicos y se abastecerá de un manantial cercano. La segunda balsa, ubicada en Aldea del Obispo, contará con un presupuesto de 206.000 euros, una capacidad de 2.900 metros cúbicos y tomará el agua del abrevadero conocido como ‘El caño de arriba’.

Ambos proyectos, con un plazo de ejecución inicial de cuatro meses, forman parte del Plan de Balsas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Este plan, que prevé una inversión total de 5 millones de euros hasta 2026, cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) a través del Plan Estratégico de la PAC 2023-27.