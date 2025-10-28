Jesús Manso, alcalde de Moriscos y Ángel Escribano, de Valdunciel, son homenajeados por la Federación Española de Municipios y Provincias

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha rendido un emotivo homenaje a los primeros alcaldes y alcaldesas de la democracia de 1979, en un acto central dentro del programa conmemorativo de su 45º aniversario. La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, destacó el papel fundamental de estos pioneros, afirmando que "Ellos son quienes hicieron posible la democracia desde lo local, los que construyeron los cimientos de un país democrático."

El evento, celebrado en la sede de la federación, tuvo como objetivo "dar las gracias, en nombre de los 8.132 ayuntamientos de España, a quienes llevan sirviendo a sus municipios desde 1979". García-Pelayo subrayó que la vocación de servicio público de aquella primera generación ha sido clave para que hoy el país disponga de "servicios públicos de calidad, territorios sostenibles y municipios donde la gente puede vivir con calidad de vida."

El homenaje se centró en la figura de once alcaldes que han mantenido su compromiso a lo largo de las décadas, entre ellos dos salmantinos: el alcalde de Moriscos y de Valdunciel. Entre los reconocidos se encuentran:

Manuel Seoane Rodríguez (A Peroxa, Ourense)

José Antonio González González (Bercero, Valladolid)

Claudino García (Cantiveros, Ávila)

José Luis Rico Hernández (Marzales, Valladolid)

Jesús Manso (Moriscos, Salamanca)

José Antonio Pérez Cortés** (Quintela de Leirado, Ourense)

Ángel Escribano de San Antonio (Valdunciel, Salamanca)

Carlos Martín González (San Martín de Pimpollar, Ávila)

Pedro Moradell Puig (Torroella de Fluvià, Girona)

Luis Partida Brunete (Villanueva de la Cañada, Madrid)

José Luis Gavilanes Losada (Xunqueira de Ambía, Ourense)

El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, puso en valor el legado de esta generación, asegurando que "aquella generación de 1979 convirtió el municipalismo en una fuerza transformadora para todo el país". Concluyó destacando que, aunque las ciudades y los servicios se han modernizado, "el espíritu sigue siendo el mismo: trabajar por la gente, escuchar, resolver y estar siempre cerca."

Jesús Manso, alcalde de Moriscos | Federación Española de Municipios y Provincias

La secretaria general de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Miryam Álvarez, se sumó al reconocimiento, afirmando que la cercanía de la política local es lo que prestigia a la política, y destacando a los municipios como "ejemplo de gestión en momentos críticos como la pandemia y otras emergencias."

Álvarez hizo hincapié en la singularidad de la FEMP, un modelo "sin réplica en otros países europeos" que refleja el carácter municipalista de la política española. Asimismo, aseguró que su Ministerio ha situado al municipalismo como eje de su actuación, citando como ejemplo el reciente acuerdo para mejorar los servicios en municipios de menos de 8.000 habitantes.

Durante una mesa redonda sobre "Tecnología y Buen Gobierno", dos de los alcaldes homenajeados compartieron sus vivencias.

Ángel Escribano, alcalde de Valdunciel (Salamanca), rememoró los cambios en la gestión administrativa: "Antes el secretario tenía que redactar los plenos a mano, luego con máquina de escribir... y ahora todo se hace de forma digital." Escribano también compartió una anécdota de la pandemia: "Como no se podía salir de casa, aprovechamos para adelantar trabajo; cuando terminó el confinamiento, teníamos casi todo hecho."

Por su parte, José Luis Rico, alcalde de Marzales (Valladolid), resaltó la "evolución grandísima" de los municipios en cuatro décadas, pasando de "empezar con el hormigón y ahora ya estamos con el asfalto" hasta la llegada de la digitalización, que ha cambiado la comunicación con los vecinos: "Hoy tenemos un grupo de WhatsApp y un tablón de anuncios electrónico; es otra manera de estar cerca de la gente." No obstante, advirtió sobre las dificultades que plantea la sanidad en los municipios pequeños, reclamando una mayor atención a las necesidades del medio rural.