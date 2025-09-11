La Junta activa más de 47 medidas para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios de 2025

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha hecho balance del avance en las 47 medidas aprobadas para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, recogidas en los Acuerdos 34/2025 y 37/2025. De ellas, 30 ya están ejecutadas o en ejecución, con actuaciones dirigidas a personas, familias, empresas, ayuntamientos y sectores productivos.

Ayuda a ayuntamientos y coordinación

34 municipios han contactado con la Consejería de la Presidencia para informar de daños en infraestructuras.

10 localidades recibirán financiación directa de la Junta para reparar servicios municipales.

El portal web de la Junta y el servicio 012 han canalizado ya 536 consultas relacionadas con las ayudas.

Apoyo al empleo y empresas

Se aprueban 31 nuevas ayudas a pymes y autónomos (5.500 € cada una), por un total de 170.500 € , que elevan a 64 las concedidas , con un importe acumulado de 352.000 € .

Se ampliará hasta el 75 % la ayuda a la creación de empresas en municipios afectados.

Se activan líneas de financiación bonificadas para autónomos y pymes a través de Iberaval.

El programa RENACEL se amplía a 7 nuevos ayuntamientos , con 2,5 millones para contratar 225 desempleados en 114 municipios .

Se refuerzan las líneas de autoempleo y fomento del empleo con incentivos extra de hasta 1.000 € .

Se prepara una convocatoria extraordinaria de ayudas a trabajadores en ERTE, dotada con 250.000 € ampliables.

Vivienda e infraestructuras

Subvenciones de 1,83 millones a 9 propietarios en Guardo (Palencia) y 252.000 € ya otorgados en Cubo de Benavente (Zamora) .

En total, más de 2 millones de euros para la reconstrucción de edificaciones.

235 inmuebles dañados : 12 viviendas de primera residencia, 30 segundas residencias, 20 en desuso y 173 de otros usos.

2 millones destinados a obras de abastecimiento de agua en municipios de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora .

Reparaciones en carreteras de Ávila, Zamora y Salamanca (SA-302 y SA-325).

Sector agrario y ganadero

530 explotaciones han recibido ayudas de 5.500 € .

Se han repartido 5,6 millones de kilos de alimento para 61.940 cabezas de ganado y 69 abrevaderos a 343 ganaderos.

Se activará una línea para la reposicón de vallados ganaderos con hasta 5.000 € por beneficiario.

Servicios sociales

361 familias desalojadas han recibido ayudas de 500 € , con una inversión total de 180.500 € .

Se trabaja en el realojamiento temporal de 12 familias, la mayoría en León.

Subvenciones a ayuntamientos que afrontaron gastos por desalojos: el Ayuntamiento de Fuenteguinaldo (Salamanca) recibe 1.500 €, dentro de un total de 101.500 € repartidos entre 25 municipios.

Patrimonio cultural y turismo