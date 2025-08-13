La Junta activa un plan urgente para reconstruir Castilla y León tras los incendios

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este miércoles un plan integral “inmediato” para paliar los daños de los incendios forestales y garantizar la recuperación “con rapidez, generosidad y eficacia” de las zonas afectadas.

Acompañado de su equipo de Gobierno, Mañueco ha detallado seis ejes de actuación: ayudas para viviendas y bienes particulares; reconstrucción de infraestructuras públicas; apoyo específico al sector primario con subvenciones y reposición de cabezas de ganado; compensaciones a empresas por el lucro cesante y fomento de nuevas inversiones; un plan especial para Las Médulas, con rehabilitación del Aula Arqueológica y el Mirador de Orellán; y un programa de restauración forestal en áreas quemadas.

Las medidas se aprobarán próximamente en Consejo de Gobierno, donde se pedirá la declaración de zona catastrófica y se concretará la dotación económica. El Ejecutivo mantiene un diálogo abierto con alcaldes para incorporar nuevas actuaciones.

Mañueco ha informado de que los incendios mantienen evacuadas a 8.200 personas en León y Zamora, pidiendo calma y prudencia ante la situación, condicionada por el clima extremo. Ha agradecido el trabajo de los equipos de extinción y la coordinación con todas las administraciones, incluido Portugal.

El presidente expresó el pesar por la muerte de un joven en Zamora y trasladó sus condolencias a la familia, así como su deseo de pronta recuperación para los siete heridos.