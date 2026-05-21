La Junta anuncia ayudas de 30.000 euros por mercado y de 45.000 por beneficiario para la organización de ferias comerciales en el medio rural

La Junta de Castilla y León anuncia ayudas de 30.000 euros por feria y de 45.000 por beneficiario para la organización de ferias comerciales que se realicen en el ámbito rural.

El objetivo de esta convocatoria de subvenciones que aparece publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) es "favorecer la reactivación comercial apoyando a los ayuntamientos en la celebración de este tipo de eventos que impulsan la actividad económica, social y cultural en los municipios de la Comunidad".

Esta línea de ayudas cuenta con una dotación económica de 628.500 euros, ampliable en otros 250.000 euros adicionales, destinados a financiar los gastos de organización y celebración de la ferias que figuren inscritas en el 'Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León' y que se desarrollen en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2025 y el 15 de agosto de 2026.

A estas subvenciones pueden acceder entidades locales y los consorcios adscritos a ellas que actúen como organizadores del evento, siendo la cuantía de la ayuda del 75 % del presupuesto aceptado.

Las ayudas irán destinadas a sufragar los gastos vinculados a la celebración, como el alquiler de espacios e instalaciones, montaje y desmontaje de stands y otros equipamientos, servicios de rotulación, megafonía, vigilancia o limpieza, acciones de promoción y publicidad del evento, etc.

Para adjudicar las ayudas se van a valorar aspectos como la tradición de la feria, su duración, el número de expositores, el carácter sectorial del evento o el tamaño del municipio, con una mayor puntuación para las poblaciones de menor tamaño.

La presentación de las solicitudes podrán presentarse desde el 4 de junio.