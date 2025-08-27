La Junta aplicará el tope máximo de ayuda establecido para inversiones de pymes en las áreas afectadas por los incendios

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), aplicará el tope máximo de ayuda establecido para pymes por el Mapa de Ayudas Regionales, cuyas ayudas están cofinanciadas con fondos FEDER.

Pueden solicitarlas autónomos y pymes que realicen proyectos de inversión subvencionables en activos materiales e inmateriales, como la creación de un nuevo establecimiento; la ampliación de la capacidad de uno existente; la diversificación de la producción; el proceso de producción de un negocio existente; y la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento que haya cerrado.

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará como un porcentaje en función de los costes del proyecto de inversión con una cuantía mínima del proyecto que se presente de 30.000 euros y hasta un máximo de 1.500.000 euros.

Las actividades económicas subvencionables abarcan industrias extractivas y transformadoras; servicios de apoyo industrial prestados a empresas; comercio al por mayor y comercio al por menor; establecimientos de alojamiento hotelero; establecimientos de turismo rural; alojamiento en la modalidad de camping; establecimientos de alojamiento en la modalidad de albergue en régimen turístico; actividades de turismo activo; y restaurantes.

Estas ayudas se incluyen dentro del plan extraordinario de 45 medidas aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que incluye actuaciones para la recuperación de la actividad económica, reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural. Dotado con 114 millones de euros, el objetivo del plan es garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y crear condiciones favorables para el desarrollo económico en el medio rural tras los incendios.