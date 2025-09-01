La Junta asegura que sí solicitó la declaración de zona catastrófica para Cipérez y Martín de Yeltes

La Consejería de Medio Ambiente ha remitido un comunicado este lunes en el que afirma que la Junta de Castilla y León sí solicitó formalmente al Gobierno de España la declaración de “zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil” para "todas las áreas dañadas por los incendios forestales, incluidas las de Salamanca, tal y como se aprobó en el Consejo de Gobierno extraordinario del 20 de agosto". Afirman que en ninguno de los acuerdos ni en las comunicaciones oficiales de la Junta se establece exclusión alguna de municipios, por lo que "resulta incorrecto afirmar que Cipérez y Martín de Yeltes quedaran fuera de la petición".

Además de esta solicitud global, la Junta ya ha puesto en marcha de manera inmediata un plan integral de recuperación, que incluye medidas en vivienda, infraestructuras, agricultura y ganadería, empresas y restauración medioambiental, con un volumen de ayudas que supera los 114 millones de euros. Entre ellas destacan hasta 185.000 euros por vivienda afectada, ayudas directas a familias desalojadas y compensaciones para empresas y explotaciones agroganaderas.

Por lo tanto, la acusación de que no se remitió la documentación necesaria "carece de fundamento, puesto que la Junta cumplió con el procedimiento y garantizó la inclusión de todas las zonas afectadas en su solicitud", añade. Concluye la Consejería aseguran que "en un momento tan delicado, lo prioritario es la colaboración institucional y el trabajo conjunto para garantizar que las ayudas lleguen cuanto antes a los afectados. Generar dudas infundadas solo resta credibilidad al esfuerzo común y no contribuye a la recuperación de los municipios que han sufrido las graves consecuencias de los incendios".