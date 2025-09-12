Aumentan hasta un 75% las ayudas destinadas a la creación de empresas en las zonas afectadas por lo incendios

La Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), ha modificado las bases de sus ayudas para la creación de empresas. El cambio, publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), permitirá a las empresas que se constituyan en zonas afectadas por los incendios de 2025 acceder a una subvención máxima del 75% sobre el coste subvencionable, un incremento notable respecto al 35% inicial.

Esta medida busca incentivar la recuperación económica y fortalecer el tejido empresarial en los territorios más dañados por el fuego. La línea de subvenciones apoya la adquisición de activos materiales e inmateriales y los gastos de puesta en marcha de nuevas actividades económicas.

El plazo para solicitar las ayudas se abre este sábado, 13 de septiembre, y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025.

Un plan integral de 114 millones para la recuperación

Esta iniciativa forma parte de un plan extraordinario del gobierno autonómico, dotado con 114 millones de euros, que incluye un total de 47 medidas. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y crear condiciones favorables para el desarrollo económico en el medio rural. El plan también contempla actuaciones para la reparación de viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural.