La Junta autoriza nuevos paquetes de ayudas por los incendios

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la concesión directa de 483 subvenciones, por importe de 500 euros cada una, destinadas a familias desalojadas de sus viviendas en las localidades afectadas por los incendios, seis días después de que se abriera el plazo de solicitud. Esta medida, a la que se han destinado ya 962.500 euros para un total de 1.925 familias está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.

Por otra parte, ha aprobado 19 nuevos expedientes de ayudas para agricultores y ganaderos profesionales afectados por los incendios forestales de este verano, por valor de 36.150 euros. Estas ayudas, que hacen que la Junta haya superado ya los 3,5 millones de euros en ayudas directas, van destinadas a beneficiarios de las ayudas mínimas de 5.500 euros que han confirmado sufrir daños por un valor superior a esa cuantía en sus explotaciones.

El objetivo de estas subvenciones, que han llegado hasta un total de 637 titulares de explotaciones, es compensar las pérdidas de producción agrícola con la finalidad de proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en la zona, proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica en las zonas afectadas.