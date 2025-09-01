La Junta de Castilla y León convoca ayudas para que los ayuntamientos contraten a jóvenes desempleados

El Servicio Territorial de Sanidad está ubicado en el edificio de usos múltiples de la Delegación de la Junta

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León ha abierto la convocatoria para el Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas. Esta iniciativa, dotada con más de 4,8 millones de euros, busca fomentar la contratación de jóvenes desempleados.

Las subvenciones están dirigidas a ayuntamientos de municipios de más de 5.000 habitantes y diputaciones provinciales. El objetivo es ofrecer a los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil la oportunidad de un contrato formativo para la obtención de práctica profesional, adaptado a su nivel de estudios.

Según el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el plazo para presentar las solicitudes comienza este martes y se extenderá durante quince días hábiles.