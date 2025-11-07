La Junta de Castilla y León impulsa la recuperación de hogares quemados en Puertas, Gejo de los Reyes y El Groo

La directora general de Vivienda, María Pardo, visita junto con el alcalde de Puertas, Vidal Rodríguez, las obras de recuperación de las viviendas

La Comunidad de Castilla y León ha afrontado durante el verano de 2025 una intensa oleada de incendios forestales que ha afectado a las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora, causando daños en viviendas, enseres domésticos y edificaciones complementarias en varios municipios.

Para hacer frente a esta situación, la Junta de Castilla y León ha contratado, mediante órdenes de emergencia, las obras de desescombro y consolidación de las viviendas afectadas, con un presupuesto global de 3,2 millones de euros.

Visita a las obras en Salamanca

La directora general de Vivienda, María Pardo, visitó este viernes junto al alcalde de Puertas, Vidal Rodríguez, los trabajos de recuperación de las viviendas de este municipio salmantino afectadas por los incendios del pasado mes de agosto.

En la provincia de Salamanca, las actuaciones han superado los 280.000 euros, dirigidas a los municipios de Puertas —Cerezal de Puertas y El Groo—, Villaseco de los Reyes (Gejo de los Reyes) y Espadaña (Pedernal).

Ayudas directas a los afectados

Además de las obras de recuperación, la Junta ha concedido ayudas directas a los vecinos afectados, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna, recuperar arquitectónicamente el patrimonio edificado y promover la revitalización económica de los núcleos rurales más debilitados demográficamente.

En Salamanca, las ayudas directas ya alcanzan un total de 402.450 euros, beneficiando a familias de Cerezal de Puertas, El Groo y Gejo de los Reyes. Estas actuaciones buscan devolver a las familias la estabilidad de sus hogares, proteger el entorno rural y contribuir a mantener la población en estas localidades.