La Junta de Castilla y León invierte 710.320 euros en la lucha contra incendios en la provincia de Salamanca

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 710.320 euros para fortalecer su operativo de extinción de incendios forestales en la provincia de Salamanca. Esta inversión tiene como objetivo integrar medios y personal adicionales en la lucha contra el fuego, una medida que busca reforzar la capacidad de respuesta ante las emergencias.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, responsable de la gestión de estos fondos, se compromete a una serie de acciones clave para optimizar el operativo. Entre ellas, se incluye el establecimiento de protocolos y sistemas de comunicación y coordinación necesarios para una integración efectiva de los nuevos recursos. Además, se encargarán de realizar los pagos correspondientes tras la verificación de las actuaciones.

La Junta también se ha comprometido a invitar al personal de refuerzo a participar en cursos de formación en extinción de incendios forestales impartidos por el Centro para la Defensa contra el Fuego. También podrán asistir a prácticas combinadas con otros medios del operativo. Por último, la Consejería asumirá el coste de las averías mecánicas o desperfectos que puedan producirse en los vehículos durante la asistencia a los incendios.