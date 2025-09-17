La Junta de Castilla y León ordena la retirada urgente de la madera quemada por los incendios

Imagen del reparto de alimentos para la fauna silvestre en los cuarteles de Boca de Huérgano, Portilla de la Reina y Vegacerneja, en la provincia de León, tras los incendios. - JCYL

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a cargo de Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) una orden para la retirada de la madera quemada en las áreas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025.

La medida establece la obligación para los propietarios de montes catalogados de utilidad pública y consorciados con la administración de proceder "de forma urgente" a la extracción de la madera dañada. Estos trabajos deberán ajustarse a las prescripciones técnicas de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia. En el caso de zonas arboladas no gestionadas por la Junta, la normativa exige que los titulares de los aprovechamientos forestales realicen la tala de la madera y las leñas.

Excepciones y facilidades para la corta

La orden prevé algunas excepciones, como en los casos en que el acceso a los terrenos sea inviable o no existan riesgos fitosanitarios para los bosques cercanos. Además, se han establecido facilidades para la retirada, ya que las talas obligatorias podrán realizarse sin la necesidad de presentar las solicitudes de aprovechamiento habituales, una excepción que también se aplica a la corta de frondosas.

Contra esta orden, se puede interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.