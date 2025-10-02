La Junta concede 315 nuevas ayudas de 500 euros a familias desalojadas por los incendios de este verano

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este 2 de octubre la concesión de un nuevo paquete de 315 ayudas directas de 500 euros cada una, destinadas a familias que tuvieron que abandonar sus hogares debido a los incendios forestales registrados en distintas localidades de la comunidad durante el verano. La medida supone un gasto total de 157.500 euros, gestionado a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Con esta nueva partida, la Junta ha destinado ya 574.500 euros para apoyar a un total de 1.149 familias afectadas, en el marco del Acuerdo 34/2025, que contempla diferentes actuaciones para la recuperación social y económica de las zonas dañadas por los incendios.

Las ayudas se conceden a familias en tres supuestos: aquellas empadronadas en las localidades desalojadas; los propietarios de viviendas situadas en dichas zonas; y las unidades familiares que, sin estar empadronadas ni ser propietarias, fueron desalojadas y mantienen un vínculo de parentesco hasta segundo grado con personas residentes en los municipios afectados.

La Junta ha recordado que estos apoyos forman parte de un conjunto de medidas excepcionales diseñadas para aliviar las consecuencias inmediatas de los incendios sobre las familias damnificadas, al tiempo que se avanza en la recuperación de las áreas devastadas por el fuego.